Ausblick: Hyundai Motor präsentiert Quartalsergebnisse

Hyundai Motor wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 9884,12 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hyundai Motor ein EPS von 8685,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 25 Analysten ein Plus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 48.335,87 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46.623,70 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Erwartungen von 31 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 45260,24 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 48586,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 31 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 187.808,79 Milliarden KRW, gegenüber 175.231,15 Milliarden KRW im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at