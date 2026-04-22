Hyundai Motor Aktie
WKN DE: A0M052 / ISIN: KR7005383005
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Hyundai Motor präsentiert Quartalsergebnisse
Hyundai Motor präsentiert in der am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 10074,81 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Motor 12106,00 KRW je Aktie eingenommen.
20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,28 Prozent auf 45.866,30 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44.407,76 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
33 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 46799,03 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 35973,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 194.752,15 Milliarden KRW, gegenüber 186.254,47 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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