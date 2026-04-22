Ausblick: Hyundai Motor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hyundai Motor wird sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 10074,81 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hyundai Motor noch 12076,00 KRW je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten einen Zuwachs von 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 45.866,30 Milliarden KRW gegenüber 44.407,76 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 34 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 46569,33 KRW im Vergleich zu 36088,00 KRW im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 34 Analysten durchschnittlich bei 194.819,52 Milliarden KRW, gegenüber 186.254,47 Milliarden KRW ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at