Ausblick: Hyundai Motor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hyundai Motor wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 9884,12 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8564,00 KRW je Aktie erzielt worden.

25 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,67 Prozent auf 48.335,87 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46.623,70 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 32 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 45037,70 KRW je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 47615,00 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 32 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 187.783,60 Milliarden KRW, gegenüber 175.231,15 Milliarden KRW im Fiskalvorjahr.

