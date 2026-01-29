Ausblick: Hyundai Rotem präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hyundai Rotem lässt sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hyundai Rotem die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2303,66 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 73,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1330,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1.748,58 Milliarden KRW gegenüber 1.440,77 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7341,95 KRW aus, während im Fiskalvorjahr 3728,00 KRW vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5.962,91 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4.376,60 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at