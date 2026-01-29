Hyundai Rotem Aktie

Hyundai Rotem für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W7EP / ISIN: KR7064350002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Hyundai Rotem präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hyundai Rotem lässt sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hyundai Rotem die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2303,66 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 73,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1330,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1.748,58 Milliarden KRW gegenüber 1.440,77 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7341,95 KRW aus, während im Fiskalvorjahr 3728,00 KRW vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5.962,91 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4.376,60 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hyundai Rotem Co

mehr Nachrichten

Analysen zu Hyundai Rotem Co

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hyundai Rotem Co 226 500,00 1,57% Hyundai Rotem Co

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen