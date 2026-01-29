Ausblick: HYUNDAI STEEL legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HYUNDAI STEEL präsentiert in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 539,45 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HYUNDAI STEEL noch ein Verlust pro Aktie von -138,000 KRW in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5.770,72 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.612,68 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 368,12 KRW im Vergleich zu -88,000 KRW im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 23.030,18 Milliarden KRW, gegenüber vorherig erwirtschafteten 23.226,14 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at