29.01.2026 07:01:06

Ausblick: HYUNDAI WIA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HYUNDAI WIA veröffentlicht am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 6820,00 KRW aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1975,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 23,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2.108,53 Milliarden KRW gegenüber 1.705,03 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5691,63 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4520,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 8.489,54 Milliarden KRW aus, im Gegensatz zu 8.180,89 Milliarden KRW im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

HYUNDAI WIA CORP 89 800,00 4,91% HYUNDAI WIA CORP

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

