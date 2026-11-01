i-80 Gold Aktie

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WKN DE: A3CLTE / ISIN: CA44955L1067

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: i-80 Gold zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

i-80 Gold wird am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,037 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 26,00 Prozent erhöht. Damals waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 55,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 49,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 32,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,169 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,300 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 180,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 95,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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