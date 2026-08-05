Ausblick: i3 Verticals A präsentiert Quartalsergebnisse

i3 Verticals A stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,253 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte i3 Verticals A noch 0,500 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 51,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 55,0 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie, gegenüber 0,700 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 223,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 213,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at