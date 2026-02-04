i3 Vertical a Aktie
Ausblick: i3 Verticals A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
i3 Verticals A wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,240 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte i3 Verticals A 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 52,2 Millionen USD – ein Minus von 15,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem i3 Verticals A 61,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, gegenüber 0,700 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 226,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 213,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
