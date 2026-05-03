IAC-InterActiveCorp Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CQZU / ISIN: US44891N2080
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: IAC-InterActiveCorp Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
IAC-InterActiveCorp Registered lädt am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,337 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 87,23 Prozent erhöht. Damals waren -2,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll IAC-InterActiveCorp Registered in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 520,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 570,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD, gegenüber -1,300 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 2,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,39 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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