IAC-InterActiveCorp Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CQZU / ISIN: US44891N2080
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: IAC-InterActiveCorp Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
IAC-InterActiveCorp Registered wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,678 USD je Aktie gegenüber -2,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 641,0 Millionen USD gegenüber 989,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 35,21 Prozent.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,291 USD, gegenüber -6,490 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 2,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,81 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
