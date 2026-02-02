IAC-InterActiveCorp Registered Shs Aktie

IAC-InterActiveCorp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CQZU / ISIN: US44891N2080

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: IAC-InterActiveCorp Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IAC-InterActiveCorp Registered wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,678 USD je Aktie gegenüber -2,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 641,0 Millionen USD gegenüber 989,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 35,21 Prozent.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,291 USD, gegenüber -6,490 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 2,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,81 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu IAC-InterActiveCorp Registered Shs

Analysen zu IAC-InterActiveCorp Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

IAC-InterActiveCorp Registered Shs 30,47 -2,25% IAC-InterActiveCorp Registered Shs

