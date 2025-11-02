IAC-InterActiveCorp Registered Shs Aktie

IAC-InterActiveCorp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CQZU / ISIN: US44891N2080

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: IAC-InterActiveCorp Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IAC-InterActiveCorp Registered wird am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,241 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,930 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll IAC-InterActiveCorp Registered nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 601,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 35,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 938,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,308 USD, gegenüber -6,490 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 2,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,81 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

