IAC-InterActiveCorp Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CQZU / ISIN: US44891N2080
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: IAC-InterActiveCorp Registered präsentiert Quartalsergebnisse
IAC-InterActiveCorp Registered wird sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,195 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll IAC-InterActiveCorp Registered nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 442,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 24,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 589,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,39 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,300 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,82 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,39 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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