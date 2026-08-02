Ausblick: IAC-InterActiveCorp Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IAC-InterActiveCorp Registered öffnet am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,399 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 26,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 433,8 Millionen USD gegenüber 586,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,734 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,300 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,39 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at