Ausblick: Iamgold präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Iamgold wird am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,726 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Iamgold 0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Iamgold 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,32 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Iamgold 684,6 Millionen CAD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,28 CAD aus. Im Vorjahr waren 1,62 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 5,76 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 3,99 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at