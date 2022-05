Ausblick: Iamgold stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Iamgold wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,011 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,33 Prozent verringert. Damals waren 0,012 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 366,4 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Iamgold für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 404,8 Millionen CAD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,018 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,077 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,52 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,48 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at