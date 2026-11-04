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WKN: 899657 / ISIN: CA4509131088

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Iamgold verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Iamgold wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,555 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 68,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Iamgold 0,330 CAD je Aktie vermeldete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,95 Prozent auf 1,18 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 973,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,76 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,62 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,15 Milliarden CAD, gegenüber 3,99 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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