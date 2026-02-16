Iamgold Aktie
WKN: 899657 / ISIN: CA4509131088
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Iamgold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Iamgold lädt am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,804 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,210 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,44 Milliarden CAD – ein Plus von 111,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Iamgold 679,1 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,52 CAD je Aktie, gegenüber 2,08 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,89 Milliarden CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,28 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iamgold Corp
|
07:01
|Ausblick: Iamgold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: Iamgold legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Iamgold gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Iamgold stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Iamgold Corp
Aktien in diesem Artikel
|Iamgold Corp
|17,85
|-2,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.