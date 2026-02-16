Ausblick: Iamgold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Iamgold lädt am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,804 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,210 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,44 Milliarden CAD – ein Plus von 111,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Iamgold 679,1 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,52 CAD je Aktie, gegenüber 2,08 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,89 Milliarden CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,28 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at