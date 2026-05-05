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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: IBEX öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IBEX wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,855 USD aus. Im letzten Jahr hatte IBEX einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll IBEX in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 157,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 140,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,42 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,36 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 624,6 Millionen USD, gegenüber 558,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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