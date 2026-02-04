IBEX Aktie

IBEX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA2Y / ISIN: BMG4690M1010

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: IBEX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IBEX wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,785 USD je Aktie gegenüber 0,570 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll IBEX nach den Prognosen von 2 Analysten 157,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 140,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,38 USD im Vergleich zu 2,36 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 613,7 Millionen USD, gegenüber 558,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

