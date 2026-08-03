Ausblick: IBIDEN informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

IBIDEN stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 54,01 JPY aus. Im letzten Jahr hatte IBIDEN einen Gewinn von 45,59 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll IBIDEN in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 116,24 Milliarden JPY im Vergleich zu 97,46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 257,83 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 228,16 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 522,69 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 416,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at