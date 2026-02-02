IBIDEN Aktie

WKN: 854866 / ISIN: JP3148800000

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: IBIDEN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IBIDEN stellt am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 36,71 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 139,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 15,32 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll IBIDEN in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,72 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 105,37 Milliarden JPY im Vergleich zu 88,75 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 153,69 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 120,66 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 422,77 Milliarden JPY, gegenüber 369,44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Eintrag hinzufügen
Newssuche

Aktien in diesem Artikel

IBIDEN CO LTDShs 42,20 -5,80% IBIDEN CO LTDShs

