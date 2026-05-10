Ausblick: IBIDEN zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IBIDEN lädt am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 46,40 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 31,89 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll IBIDEN im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 118,44 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 19,51 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 149,46 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 120,66 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 418,21 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 369,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at