IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

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Aktie im Fokus 22.04.2026 11:32:00

Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die IBM-Bilanz.

IBM lässt sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird IBM die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 1,81 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,12 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 15,63 Milliarden USD gegenüber 14,54 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,17 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 71,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 67,54 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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