IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Aktie im Fokus
|
22.04.2026 11:32:00
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
IBM lässt sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird IBM die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 1,81 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,12 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 15,63 Milliarden USD gegenüber 14,54 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,17 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 71,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 67,54 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
|
21.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.04.26
|Zuversicht in New York: Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
17.04.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.04.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)