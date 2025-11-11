Ausblick: Ibotta gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ibotta wird am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,004 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ibotta 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 82,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 16,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,095 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,56 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 337,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 367,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at