Ibotta Aktie
WKN DE: A409MX / ISIN: US4510511060
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ibotta gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ibotta wird am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ibotta für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,076 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent auf 88,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,663 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 353,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 342,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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