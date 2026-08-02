Ausblick: Ibotta mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ibotta wird am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,210 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ibotta noch 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ibotta in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 85,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 86,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,928 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,120 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 345,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 342,4 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at