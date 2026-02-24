Ibotta Aktie
WKN DE: A409MX / ISIN: US4510511060
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Ibotta verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ibotta wird am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,017 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 15,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 98,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 83,2 Millionen USD aus.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,136 USD, gegenüber 2,56 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 337,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 367,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ibotta Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Ibotta verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Ibotta stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Ibotta gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Ibotta stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ibotta Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Ibotta Inc Registered Shs
|17,50
|-1,13%