Ausblick: Ibotta verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ibotta wird am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,017 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 15,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 98,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 83,2 Millionen USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,136 USD, gegenüber 2,56 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 337,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 367,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at