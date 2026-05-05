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WKN DE: A409MX / ISIN: US4510511060

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ibotta verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ibotta wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,298 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Ibotta 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 80,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ibotta 84,6 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,710 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 342,5 Millionen USD, gegenüber 342,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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