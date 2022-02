Ausblick: Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests präsentiert in der am 25.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,130 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,75 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -0,330 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -7,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 11,77 Milliarden USD, gegenüber 6,82 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at