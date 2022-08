Ausblick: Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests lädt am 05.08.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2022 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,530 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 9,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,61 Milliarden USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,37 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD, gegenüber -2,320 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 10,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,30 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at