Ausblick: Icahn Enterprises stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Icahn Enterprises wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 16,72 Prozent auf 2,15 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,350 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,940 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 9,42 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 10,17 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at