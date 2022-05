Ausblick: ICE Group AS Registered legt Quartalsergebnis vor

ICE Group AS Registered wird am 05.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass ICE Group AS Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,067 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,296 NOK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 5,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 552,0 Millionen NOK. Dementsprechend geht der Experte bei ICE Group AS Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 580,4 Millionen NOK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,015 NOK im Vergleich zu -3,165 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,60 Milliarden NOK, gegenüber 2,31 Milliarden NOK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at