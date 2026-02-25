Ausblick: ICF International legt Quartalsergebnis vor

ICF International lässt sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ICF International die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass ICF International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,30 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 11,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 440,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 496,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,76 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 5,82 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,87 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 2,02 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at