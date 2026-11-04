Ausblick: ICF International präsentiert Quartalsergebnisse

ICF International lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,92 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 490,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ICF International einen Umsatz von 465,4 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,11 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,95 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,90 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net