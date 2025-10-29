Ausblick: ICF International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ICF International wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,74 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ICF International 1,73 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 517,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 487,5 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,82 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,93 Milliarden USD, gegenüber 2,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

