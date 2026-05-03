Ichor Holdings Aktie

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WKN DE: A2DJD8 / ISIN: KYG4740B1059

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ichor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ichor wird am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,131 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,130 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 251,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 244,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,540 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 947,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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