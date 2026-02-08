Ausblick: Ichor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ichor wird am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,057 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 52,50 Prozent erhöht. Damals waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 220,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 233,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,170 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,640 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 944,9 Millionen USD, gegenüber 849,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at