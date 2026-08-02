Ausblick: Ichor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ichor wird am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,307 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,93 Prozent auf 300,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 240,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,38 USD, gegenüber -1,540 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,20 Milliarden USD im Vergleich zu 947,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at