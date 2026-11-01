Ichor Holdings Aktie
WKN DE: A2DJD8 / ISIN: KYG4740B1059
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ichor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ichor äußert sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,453 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Ichor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 330,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,540 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 947,7 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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