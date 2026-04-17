Ausblick: ICICI Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ICICI Bank äußert sich am 18.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,386 USD. Dies würde einer Verringerung von 12,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ICICI Bank 0,440 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,29 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 64,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,21 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 43 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,52 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,71 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 41 Analysten durchschnittlich auf 13,05 Milliarden USD, gegenüber 34,66 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at