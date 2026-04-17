Ausblick: ICICI Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ICICI Bank wird am 18.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen, dass ICICI Bank für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,91 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,11 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 306,14 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 61,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 797,48 Milliarden INR in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 44 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 69,72 INR je Aktie, gegenüber 72,41 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 42 Analysten durchschnittlich bei 1.194,83 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 2.930,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at