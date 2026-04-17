ICICI Bank Aktie

ICICI Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12F9J / ISIN: INE090A01021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.04.2026 07:01:06

Ausblick: ICICI Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ICICI Bank wird am 18.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen, dass ICICI Bank für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,91 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,11 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 306,14 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 61,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 797,48 Milliarden INR in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 44 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 69,72 INR je Aktie, gegenüber 72,41 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 42 Analysten durchschnittlich bei 1.194,83 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 2.930,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ICICI Bank Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu ICICI Bank Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ICICI Bank Ltd 1 347,50 0,15% ICICI Bank Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen