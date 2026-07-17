Ausblick: ICICI Bank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ICICI Bank wird sich am 18.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen, dass ICICI Bank für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,67 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,02 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ICICI Bank in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 57,81 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 314,67 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 745,76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

47 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 78,77 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 75,89 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 42 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.352,45 Milliarden INR, gegenüber 3.121,18 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at