Ausblick: ICICI Bank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ICICI Bank veröffentlicht am 18.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,394 USD aus. Im letzten Jahr hatte ICICI Bank einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie eingefahren.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,32 Milliarden USD gegenüber 8,71 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 61,92 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 46 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,72 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 41 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,43 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 35,32 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at