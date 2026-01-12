Ausblick: ICICI Lombard General Insurance Company gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ICICI Lombard General Insurance Company wird am 13.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 15,09 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ICICI Lombard General Insurance Company ein EPS von 14,63 INR je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 61,65 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 67,96 Milliarden INR aus.

Der Ausblick von 23 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 58,90 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 50,74 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 297,00 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 239,89 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at