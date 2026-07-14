ICICI Lombard General Insurance Company Aktie

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WKN DE: A2H503 / ISIN: INE765G01017

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: ICICI Lombard General Insurance Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ICICI Lombard General Insurance Company wird am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 14,54 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 3,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 15,06 INR je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 27,71 Prozent auf 81,85 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,09 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 63,44 INR, während im vorherigen Jahr noch 55,74 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 336,33 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 270,13 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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