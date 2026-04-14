Ausblick: ICICI Lombard General Insurance Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ICICI Lombard General Insurance Company präsentiert am 15.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 10,96 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ICICI Lombard General Insurance Company ein EPS von 10,29 INR je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 61,14 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei ICICI Lombard General Insurance Company für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 70,83 Milliarden INR aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 57,03 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 50,74 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 296,52 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 239,89 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at