Ausblick: ICICI Prudential Life Insurance Company legt Quartalsergebnis vor

ICICI Prudential Life Insurance Company wird am 13.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,01 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,78 Prozent erhöht. Damals waren 2,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 207,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 139,08 Milliarden INR gegenüber 45,30 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,42 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,21 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 524,68 Milliarden INR, gegenüber 706,46 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at