ICL-Israel Chemicals Aktie
WKN: 902166 / ISIN: IL0002810146
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: ICL-Israel Chemicals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ICL-Israel Chemicals wird am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,098 USD je Aktie gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 15,02 Prozent auf 2,13 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,407 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,180 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,02 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,15 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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